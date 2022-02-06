За три месяца количество банковских вкладов в России выросло в три раза

Спрос на открытие вкладов в российских банках увеличился благодаря повышению ключевой ставки и доходности по депозитам.

Как рассказал управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин, с ноября 2021 года по январь нынешнего количество открытых депозитов выросло в три раза.

Он уточнил, что рыночные ставки по депозитам на срок до года составили 7−7,5% годовых, а максимальные — 9,4−10,2%.

По итогам января число заявок на открытие вклада выросло вдвое по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период, отметил в беседе с газетой «Известия» руководитель отдела аналитики финансового маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин.

По его словам, особенно активно оформляют вклады жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Краснодара в возрасте от 25 до 34 лет.

В то же время аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова указала на то, что депозиты нельзя считать источником дополнительного дохода на фоне высокого уровня инфляции. Она считает, что в настоящее время целесообразнее открывать краткосрочные депозиты, чтобы потом переложить их под более высокую ставку в пределах одного года.

Ранее «Ридус» писал о том, что ставки по банковским вкладам в России могут увеличиться до 10% годовых вслед за ростом ключевой ставки Центробанка. Это максимальный размер, который смогут предложить российские кредитные учреждения. Как считают финансовые аналитики, увеличившиеся проценты по депозитам могут повысить привлекательность вкладов и остановят отток средств.