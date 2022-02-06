Лукашенко: Украина могла бы войти в единое оборонное пространство с РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина могла бы через 15 лет стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

«Вы знаете, Белоруссия уже там, думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — заявил Лукашенко.

По его словам, Казахстан и ОДКБ доказали важность общего оборонного пространства.

Лукашенко также заявил о готовности Минска жестче отвечать на провокации со стороны Украины. В четверг, 3 февраля, МИД Белоруссии заявил протест послу Украины в связи с запуском 24 января беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для проведения разведки. В ведомстве рассказали, что белорусские военные вынудили БПЛА совершить посадку, а анализ данных бортовой аппаратуры показал, что дрон был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном «Брестский». По данным экспертизы, беспилотник сделал более 200 фотоснимков белорусской территории.

«Ну, попробовали сейчас беспилотник, пришлось его… сбить, грубо говоря, ну дальше… дальше полезут — будем действовать жестче», — сказал Лукашенко.

Он также указал на то, что власти Украины сами не принимают решений, а их к ним «подталкивают». В связи с этим президент Белоруссии назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «безголовым».

«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать „нет-нет, войны не будет, войны нет“ и так далее», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что именно американцы толкают Украину к войне. «Мы нарисовали красные линии. Наступил на красную линию — получай!», — цитирует Лукашенко ФАН.

Ранее белорусский лидер выразил мнение, что Украина никогда не будет воевать с его страной. Тем не менее он предположил, такая война может продлиться максимум три-четыре дня. По его словам, украинская армия обладает низким уровнем подготовки.



В том же интервью Лукашенко заявил, что останется на посту главы государства, пока вокруг Белоруссии и внутри страны будет складываться тяжелая обстановка.

