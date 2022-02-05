Посол Антонов: власти США угрожали арестами российским дипломатам

Российским дипломатам, которым было предписано покинуть США до конца января, угрожали арестами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что гонения на сотрудников российской дипмиссии продолжаются.

«Только что закончился период, когда 27 российских дипломатов были выдворены из США», — сказал Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По его словам, на вопрос, что будет с дипломатами, если они не уедут, было сказано, что их арестуют на следующий день и отправят в соответствующее учреждение. «Разве это не высылка наших дипломатов?» — возмутился посол.

При этом Антонов признался, что не верит в намерение Вашингтона полностью обрушить отношения с Москвой. Он утвердительно ответил на вопрос, просчитывают ли американские политики ответ России на возможное расширение санкций Белого дома из-за ситуации вокруг Украины.

«Они считают, как мне кажется, что мы не пойдем до конца», — предположил дипломат.

Антонов добавил, что посольство РФ в США намерено работать «до последнего дипломата» и делать все для нормализации двусторонних отношений. Он выразил твердое убеждение в том, что от плохого состояния российско-американских отношений проигрывают все.