Намерение США заставить союзников по НАТО увеличить военный бюджет для противостояния «российской угрозе», обернется губительными последствиями для Латвии, считает политолог Пол Антонопулос.

В своей статье для портала InfoBrics он отметил, что увеличение военного бюджета Латвии не изменит баланс сил в Европе, а только поспособствует снижению уровня жизни в стране и создаст угрозу безопасности населения из-за возможного вооруженного конфликта в регионе.

Эксперт напомнил, что Вашингтон требует от каждой страны, входящей в НАТО, поднять оборонные расходы к 2024 году. Антонопулос уточнил, что с похожей инициативой выступил на днях министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Политолог убежден, что такие траты окажутся губительными для социального сектора экономики страны. Он подчеркнул, что закупки дорогостоящего американского вооружения поставят прибалтийские государства в тяжелое финансовое положение, но при этом их суммарный вклад в оборонный потенциал НАТО в Европе будет оставаться незначительным.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал расширение военного блока на восток «историей большого успеха».

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что американские власти собираются в скором времени отправить небольшой дополнительный контингент войск в Восточную Европу.

