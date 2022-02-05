Руководство КХЛ предложило завершить регулярный чемпионат из-за COVID-19

Решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата России по хоккею будет вынесено на утверждение правления и совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также на согласование с Федерацией хоккея России (ФХР).

Президент КХЛ Алексей Морозов предложил начать плей-офф 1 марта и определить его участников по проценту набранных очков от максимально возможного количества. По его словам, это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов, которая ранее уже применялась и в России, и в мире.

В случае утверждения предложенного регламента пары плей-офф будут следующими: СКА — «Динамо» (Минск), «Йокерит» — «Спартак», ЦСКА — «Локомотив», «Динамо» (Москва) — «Северсталь», «Металлург» — «Барыс», «Трактор» — «Нефтехимик», «Салават Юлаев» — «Сибирь» и «Ак Барс» — «Авангард».

Из-за вспышки коронавируса с начала января были перенесены более 50 матчей чемпионата. Изначально планировалось, что они будут сыграны во время Олимпиады, но 28 января руководство КХЛ приняло решение отказаться от этой идеи.

Предложенный руководством КХЛ формат определения участников плей-офф ранее применялся в сезоне 2019/20 Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат был прерван 12 марта 2020 года, а плей-офф НХЛ стартовал 1 августа.