В центре Москвы избили экс-депутата Госдумы

Бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина избили возле офиса на Самотечной улице в центре Москвы.

Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, на Шингаркина напали люди, которые должны были передать ему некое письмо.

Когда экс-депутат вышел на назначенную встречу, его стали избивать. Пострадавший утверждает, что ранее не видел нападавших.

В настоящее время Шингаркин находится в больнице. По предварительным данным, у него может быть сломан нос, сообщает телеканал.

Максим Шингаркин — бывший член фракции ЛДПР в нижней палате парламента и экс-кандидат на пост губернатора Московской области. Он также участвовал в выборах в Госдуму в 2021 году по спискам Российской партии свободы и справедливости.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Мексике неизвестные избили актера и бывшего бойца UFC Олега Тактарова.