В Кишиневе протестующие против роста цен на газ привезли к парламенту навоз

Перед парламентом Молдавии был выложен навоз в знак протеста против того, что многим жителям страны приходится обогревать свои жилища кизяком.

Эта акция была организована оппозиционной партией «Гражданский конгресс», члены которой принесли с собой плакаты с лозунгами «Долой президента и правительство», «Молдавия опять оказалась в кизяке» и «Остановите энергомор!».

Протестующие также установили на ступеньки парламента плакаты с предвыборными обещаниями президента Молдавии Майи Санду и поддерживающей ее Партии действия и солидарности (ПДС).

«Ни одно из этих обещаний не выполнено. При этой власти страна превращается в средневековую резервацию, где люди вынуждены обогревать жилье кизяком», — приводит ТАСС слова бывшего замминистра экономики страны Юрия Мунтяна, являющегося одним из руководителей «Гражданского конгресса».

Он подчеркнул, что энергетический кризис в Молдавии стал следствием некомпетентности власти, не сумевшей грамотно провести переговоры с «Газпромом».

В январе стоимость газа для бытовых потребителей была увеличена в стране с 11,01 лея до 15,18 лея за куб. м (с 0,6 до 0,8 доллара), а услуги централизованного отопления в Кишиневе подорожали с 1 689 до 2 169 леев (с 94 до 121 доллара) за Гкал. Цена бензина марки A-95 превысила 23 лея (1,2 доллара).

Ранее сообщалось, что правительство Молдавии попросит парламент ввести в стране чрезвычайное положение в области энергетики. Это связано с тем, что «Газпром» может прекратить поставки газа в республику, если вовремя не получит авансовый платеж.

Напомним, «Газпром» и Молдавия подписали 29 октября пятилетний контракт.

Как писал «Ридус», цена на российский газ для Молдавии составит 500−600 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, «Газпром» поставляет Кишиневу топливо в два раза дороже старой формулы. Согласно договору, Молдавия должна до 20 числа оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.