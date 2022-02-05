Фейки недели: «монстр» из Ленинграда и кровоточащая икона в Ростове

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



«Монстр» из блокадного Ленинграда

Telegram-канал «Че», имеющий более 650 тысяч подписчиков, опубликовал фейковую историю о единственной расстрелянной в СССР 12-летней девочке.

«Её вместе с мамой осудили за воровство хлеба в блокадном Ленинграде. И расстреляли через 3 месяца, по закону военного времени», — указали авторы канала, хотя ничего подобного в Ленинграде во время блокады не было.

Пост авторы «Че» проиллюстрировали фотографией 14-летней Чеславы Квоки, умершей в нацистском лагере Освенцим в 1943 году. Она входит в число детей, увековеченных в экспозиции Государственного музея Аушвиц-Биркенау.

Фейк о расстрелянной девочке разместил на личной странице в Facebook журналист Олег Кашин. Этим он вызвал ярость у историка Бориса Якеменко и телеведущего Владимира Соловьева. Последний, не сдерживая себя в выражениях, обругал Кашина в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Кровоточащая икона

Меж тем в Ростове-на-Дону появились слухи о кровоточащей иконе Александра Невского. Образ якобы начал кровоточить на выставке «Дон православный».

«Это не правда, фейк! — заявил пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский в интервью КП. — Мероприятие состоялось около двух недель назад, и за это время произошедшее не подтвердилось. Нам о таком обязательно бы сообщили».

По мнению Петровского, автор фейка не просто обманул верующих, но и совепшил «тяжкий грех богохульства».

Казахов привлекут к отвественности за превышение «сроков дожития»

В Казахстане получил второе рождение российский фейк о «привлечении пенсионеров к ответственности» за «превышение сроков дожития», передает ресурс StopFake.kz.

Впервые такая информация появилась в Рунете на сайте «Панорама» в декабре 2021 года. «Панорама» — это сатирический портал, который публикует выдуманные новости, о чем, к слову, многим прекрасно известно. Однако время от времени находятся люди, принимающие материалы «Панорамы» за чистую монету.



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