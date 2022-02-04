В Германии могут оштрафовать Telegram на 55 млн евро

Штраф в размере 55 млн евро может быть наложен властями Германии могут на мессенджер Telegram в случае применения в отношении организации юридических мер.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя Минюста ФРГ, в настоящее время в Германии ведется два расследования в отношении Telegram, одно из которых касается разжигания ненависти и травли в интернете, а другое связано с отсутствием в организации уполномоченного представителя для взаимодействия с судами ФРГ.

В публикации обращается внимание, что нарушение правил информирования о нежелательном контенте предусматривает штраф на сумму до 50 млн евро, а отсутствие уполномоченного представителя Telegram в стране — взыскание в размере до 5 млн евро.

Между тем министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что проведен первый «конструктивный разговор» с руководством Telegram относительно деятельности мессенджера в ФРГ. Стороны договорились продолжить и активизировать сотрудничество.

Ранее глава МВД не исключала возможность блокировки мессенджера в Германии, но лишь в том случае, если никакие правовые меры не подействуют.