Спецслужбы рекомендовали олимпийцам использовать одноразовые телефоны

Участникам Олимпиады в Пекине посоветовали пользоваться одноразовыми телефонами. Такую рекомендацию дали спортсменам спецслужбы различных стран.

Считается, что подобным способом можно будет уберечь себя от слежки.

Такую возможность специалисты считают вполне реальной, поскольку в связи с пандемией все олимпийцы должны установить местное приложение контроля здоровья и местонахождения. По мнению экспертов, оно крайне уязвимо к слежке, особенно с учетом того, что Олимпийские игры проходят в Китае. Дело в том, что за КНР закрепилась слава государства, где контролируют Сеть.

Кроме того, всех спортсменов разместили в так называемых «пузырях» — изолированных от внешнего мира зон с необходимой инфраструктурой. В них участники Игр должны пользоваться специальным приложением MY2022.

Как рассказал «360» эксперт в цифровой экономике, генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, под предлогом отправки аналитики для лучшей работы приложения можно в зашифрованном виде передавать сотни мегабайтов информации. В результате без ведома пользователя можно записывать аудио, мониторить звонки, файлы, включать камеру, микрофон, а также проверять состояние здоровья человека, кто пользуется телефоном, отметил специалист.

В свою очередь эксперт в области информационной безопасности Александр Власов предположил, что собираются следить не за перепиской спортсменов. «Хотят именно следить за их перемещениями, чтобы они не выходили за пределы „пузыря“. И специально там есть много функций, чтобы следить за состоянием здоровья», — подчеркнул он в интервью телеканалу.

Ранее российский бобслеист, серебряный призер ОИ-2006 Александр Зубков заявил, что ОИ-2022 можно сравнить с лотереей, потому что спортсмен рискует потерять возможность выступить на соревнованиях из-за положительного теста на коронавирус. По его словам, это создает дополнительный стресс.