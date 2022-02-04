Биткоин резко подорожал

В ходе торгов на криптобирже Coinbase курс биткоина вырос на 7,22% и достиг 39,6 тысячи долларов.

На данный момент рыночная капитализация самой популярной в мире криптовалюты составляет 748,6 млрд долларов — это 33% от всего криптовалютного рынка.

Криптоаналитик Бенджамин Коуэн представил 2 февраля свой прогноз, согласно которому курс биткоина начнет расти через три недели.

Ранее он снижался в том числе на фоне новостей из России, где обсуждался возможный запрет криптовалют в стране.

Напомним, 10 января биткоин подешевел более чем на 4% впервые с 21 сентября и опустился ниже отметки в 40 тысяч долларов, а 21 января в ходе торгов на криптобирже Binance цена биткоина упала до 38,7 тысячи долларов.

Как сообщал ранее Ридус, Банк России предложил запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны. ЦБ также заявил о необходимости ввести ответственность для граждан и юридических лиц за использование криптовалюты в качестве платежей.

В беседе с «Ридусом» эксперт по блокчейну и майнингу криптовалюты Сергей Лоншаков назвал «выстрелом себе в ногу» возможные планы Центробанка РФ ввести полный запрет на операции с криптовалютами в России. По его словам, этот шаг будет иметь массу негативных последствий.

Позднее стало известно, что в России собираются регулировать деятельность майнеров криптовалюты.