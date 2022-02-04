Следователи предположили, что деньги вдовы Градского уже вывезли из России

Как минимум двое участников ограбления вдовы певца Александра Градского сейчас находятся за границей.

Следствие также полагает, что деньги, похищенные у Марины Коташенко, были вывезены за пределы России.

Пока неизвестно, где точно могут скрываться преступники. Предположительно, это может быть Белоруссия или другие бывшие республики СССР.

Не исключено, что при пересечении границы они воспользовались поддельными паспортами, пишет ФАН.

На данный момент задержан один из предполагаемых участников нападения на вдову Александра Градского — это 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов. Он нигде официально не работал, жил без регистрации и находился в федеральном розыске за разбой.

Также задержан мужчина, работавший в доме Градских. Однако его статус до сих пор не определен.

Напомним, 16 января трое мужчин подстроили на Центральной кольцевой автодороге дорожную аварию с автомобилем Коташенко. Затем они заставили вдову Градского поехать с ними к ней домой и отдать 100 миллионов рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое. Была также версия о постановочном ограблении.

Знаменитый певец и композитор Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.