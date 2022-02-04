Депутаты новой волны поддержали российский олимпийцев, выступающих в Пекине

Депутаты Госдумы новой волны, которые пришли в нижнюю палату парламента из всевозможны общественных и добровольческих организаций, поддержали российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Пекине.

«Я искренне болею за наших. Уверен, что они сделают для победы в Пекине все возможное и невозможное», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов.

Обращение к олимпийцам опубликовал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев:

«Нашу сборную в этом году представляют 212 спортсменов. Каждому из них я хочу пожелать удачи, победы и сказать: мы восхищаемся вами. Мы болеем за вас. С флагом или без, вы представляете нашу страну. Мы гордимся вами!».

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова считает, что российская сборная нуждается в поддержке как никогда. Она пожелала спортсменам мужества и везения.



«От себя лично желаю успехов всей команде российских спортсменов, Россия — страна спорта больших достижений, и мы из года в год занимаем лидирующие позиции в мировых состязаниях. Уверен, эта Олимпиада не станет исключением, и домой наши атлеты вернутся с медалями», — написал Андрей Гимбатов, член Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.



Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева пообещала болеть за «всех наших дорогих олимпийцев».



«Но я лично отдаю свое сердце самой юной участнице сборной — пятнадцатилетней фигуристке Камиле Валиевой», — заявила депутат.



Поддержала российских олимпийцев также Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. «Российские спортсмены готовы к борьбе, и им очень нужна наша поддержка! Наши спортсмены выступают в Пекине снова без гимна и государственной символики. Но они знают, что дома мы все болеем за них и держим кулачки», — написала парламентарий.



Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева призвала интернет-пользователей написать олимпийцам добрые слова поддержки, отметив аккаунты олимпийцев в своем посте.



Напомним, что в церемонии открытия Олимпиады в Пекине принимал участие президент России Владимир Путин. Глава государства выразил уверенность в том, что российские спортсмены выступят достойно.