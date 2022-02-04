Два обновленных Boeing 777 пополнили парк «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» получила два дальнемагистральных Boeing 777 c обновленным салоном.

Как сообщает пресс-служба компании, каждый лайнер вмещает почти 430 пассажиров. Причем в бизнес-классе с 28 местами, установлены кресла, которые можно разложить в кровати.

Эти самолеты совершают рейсы во Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Со временем они появятся на востребованных международных и внутренних направлениях.

На данный момент в парк «Аэрофлота» входят 186 самолетов, включая 22 дальнемагистральных лайнера Boeing 777−300ER.