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005752

Два обновленных Boeing 777 пополнили парк «Аэрофлота»

Георгий Самсонов
Обновленный салон самолета Boeing 777-300ER

Обновленный салон самолета Boeing 777-300ER

© Марина Лысцева/ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» получила два дальнемагистральных Boeing 777 c обновленным салоном.

Как сообщает пресс-служба компании, каждый лайнер вмещает почти 430 пассажиров. Причем в бизнес-классе с 28 местами, установлены кресла, которые можно разложить в кровати.

Эти самолеты совершают рейсы во Владивосток и Петропавловск-Камчатский. Со временем они появятся на востребованных международных и внутренних направлениях.

На данный момент в парк «Аэрофлота» входят 186 самолетов, включая 22 дальнемагистральных лайнера Boeing 777−300ER.

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