Олимпийская чемпионка спрогнозировала результат сборной России в Пекине

На Олимпиаде в Пекине сборная России должна войти в первую тройку, считает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, кроме норвежцев и немцев, достойную конкуренцию россиянам могут составить китайские и американские спортсмены.

Комментируя прогноз американской аналитической компании Gracenote, которая поставила Россию на третье место с 30 медалями после Норвегии и Германии, Журова назвала его правдоподобным.

Примечательно, что по расчетам Gracenote, хозяева Олимпиады займут лишь 12-е место.

«Полагаю, американцы внимательно ознакомились с планами нашего Олимпийского комитета. Эта информация объективна: наша спортивная федерация перед каждыми Олимпийскими играми представляет медальный план», — сказала Журова в беседе с ФАН.

Она объяснила, что учитывая достижения российских спортсменов на чемпионатах мира и кубковых соревнованиях, которые проводятся незадолго до Олимпийских игр, их основные конкуренты на зимней Олимпиаде — Норвегия и Германия.

Журова допустила, что американцы, возможно, несколько недооценивают Китай, сделавший большой рывок в спорте. Она отметила, что в последние годы китайцы не добивались побед в лыжных гонках и биатлоне, но расслабляться не стоит. «Я думаю, от китайских спортсменов возможны большие сюрпризы, в частности, в фигурном катании и шорт-треке», — поделилась своими прогнозами с изданием олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, которая пройдет 4 февраля, знаменосцами сборной России станут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

