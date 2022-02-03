В ОП РФ объяснили новые требования РКН к «Дождю»** и «Эхо Москвы»

Роскомнадзор потребовал от средств массовой информации удалить материалы, основанные на расследованиях «Фонда борьбы с коррупцией» * (ФБК, запрещенная в РФ экстремистская организация, признана иноагентом). Соответствующие предписания получили телеканал «Дождь» **, радиостанция «Эхо Москвы», издания «Медуза» **, Znak.com и «Свободные новости» **. Представители этих СМИ назвали требования Роскомнадзора «актом политической цензуры».

«Совершенно непонятно, почему расследования по поводу незаконного обогащения государственных чиновников и людей, которые не госчиновники, являются угрозой национальной безопасности России. Сейчас юристы „Эха Москвы“ посмотрят, что мы можем сделать с этими требованиями. Мы их, безусловно, выполним, но сможем ли мы их оспорить — это вопрос к нашим юристам, коим я задачу уже поставил», — возмущается главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.



Роскомнадзор действует строго по букве закона, и «заявления отдельных персон о каких бы то ни было притеснениях здесь попросту неуместны», считает член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Задача госорганов — выполнять закон. Если Фонд борьбы с коррупцией признан судом экстремистской организацией, то, разумеется, необходимо удалить материалы, созданные по так называемым расследованиям данной организации. Кроме того, многие из этих расследований носят откровенно фейковый характер. У нас, напомню, также существует закон, запрещающий распространение недостоверной информации», — отметил эксперт в интервью «Ридусу».

«Ничего удивительного в позиции Венедиктова и прочих деятелей СМИ я не вижу, — добавил Григорьев. — В свое время, когда наблюдался наплыв пропаганды террористического движения ИГИЛ***, были люди, которые выступали за свободное распространение материалов этой организации. Поднимались и другие вопросы, связанные с экстремизмом, и тоже находились люди, выступающие за широкое их обсуждение».

В четверг, 3 февраля, в Лефортовский суд Москвы поступило очередное уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. На этот раз его обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду.

По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных ФБК*.

2 февраля прошлого года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав его виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».

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* запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.



** СМИ, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов.



*** ИГИЛ («Исламское государство») — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.