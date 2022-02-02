Политолог Атаманенко: США никогда не смогут сделать Россию страной-изгоем

Попытки США и Евросоюза дискредитировать Россию в связи с обострением ситуации на Украине терпят неудачу. Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» политолог Артемий Атаманенко.

«Мы видим, как Москву стараются ограничить в контактах на международной арене. Да, США действительно имеют возможность видеть в России экономического и политического противника, однако государства Европы не в состоянии позволить себе подобную роскошь. Страны ЕС могут сколько угодно называть Россию противником, но при этом они все равно стремятся поддерживать с Москвой прочное экономическое партнерство. Прошедшая накануне встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном лишний раз это доказывает», — пояснил эксперт.

«От России очень сильно зависит энергетический комплекс Евросоюза. Недавно стало известно, что Украина будет закупать газ у Венгрии. То есть Венгрия покупает газ у России, а Украина — у Венгрии. Так что сотрудничество стран Европы и России поддерживается и будет поддерживаться. Исключить Москву из международного взаимодействия невозможно», — заключил Артемий Атаманенко.

Встреча Владимира Путина и Виктора Орбана. © Kremlin

Ранее Путин объяснил, как Запад «кинул» Россию, пообещав не расширять блок НАТО за счет государств Восточной Европы.

