Детский омбудсмен отстояла право ребенка видеться с тяжелобольной матерью

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отстояла право несовершеннолетнего мальчика видеться с тяжелобольной матерью.

Два года назад матери-одиночке из Сочи поставили тяжелый диагноз. Женщина упорно лечилась, однако болезнь прогрессировала. В итоге ее поместили в паллиативное отделение городской больницы, поскольку без специализированной поддержки женщины, к сожалению, уже не может.

У пациентки есть несовершеннолетний сын, которого она воспитывает совершенно одна. Кто является отцом мальчика, увы, неизвестно. Близких родственников, которые могли бы взять ребенка под свою опеку, у женщины нет. Таким образом, мальчик оказался в статусе оставшегося без попечения родителей. Согласно действующему законодательству, он должен быть определен в социально-реабилитационный центр для подростков. Однако ближайшее такое учреждение находится в городе Апшеронск — более чем в 200 километрах от Сочи. Это означает, что ребенок больше не сможет навещать свою маму в больнице, если его поместят в социально-реабилитационный центр.

«Эта история потрясла многих, мне написали сразу несколько представителей общественных организаций Краснодарского края, сообщения поступали и от просто сочувствующих людей. Невозможно оставаться равнодушным. У ребенка очень тесная связь с мамой, очень близкие, теплые отношения. Сейчас им приходится нелегко, и возможность видеться, хоть изредка общаться — крайне необходима обоим. Тем более, с учетом состояния мамы, разлучать их нельзя ни при каких обстоятельствах», — прокомментировала ситуацию Мария Львова-Белова.

Она попросила председателя правительства Краснодарского края Анну Минькову попробовать найти выход из этой непростой ситуации. В результате в правительстве региона решили временно поселить мальчика в специальном интернате, который располагается в Сочи.

«Сейчас специалистами организации для него составлен индивидуальный план сопровождения, с ребенком работают педагоги, оказывается психологическая помощь и поддержка. А в перспективе рассматривается вопрос помещения подростка в замещающую семью», — указала Львова-Белова.

