Задержан поджигатель московской квартиры, из которой спасли девушку

Sony заплатит 3,6 миллиардов долларов за покупку студии Bungie, которая создала серии Halo и Destiny. О сделке объявлено спустя несколько недель после того, как главный конкурент Sony по «войне консолей», Microsoft, приобрела Activision Blizzard.

В сообщении Sony Interactive Entertainment говорится, что разработчики останутся независимыми.

«Их послужной список в разработке чрезвычайно успешных франшиз в жанре научно-фантастических шутеров будет в значительной степени дополнять собственное портфолио SIE», — говорится в сообщении японской корпорации, которое приводит rbc.ru.

Sony объявила о покупке Bungie всего через несколько недель после того, как ее главный конкурент в игровой индустрии, Microsoft, анонсировал приобретение Activision Blizzard.

На фоне сообщения о сделке с Bungie акции Sony на торгах Нью-Йоркской биржи выросли на 6,05%.

Bungie сообщила, что присоединение к Sony никак не повлияет на игроков в серию Destiny — она по-прежнему останется мультиплатформенной игрой, доступной как на PlayStation, так и на консолях Xbox.

До закрытия этой сделки у Sony 17 внутренних студий, включая Naughty Dog (серии игр Uncharted и The Last of Us), Santa Monica Studio (God of War), Polyphony Digital (Gran Turismo) и другие. Одной из последних Sony приобрела финскую Housemarque, разработчика одного из эксклюзивов PlayStation 5 — Returnal.

Как сообщал ранее Ридус, в январе Microsoft согласился приобрести известную игровую компанию Activision Blizzard, что стало абсолютной неожиданностью для многих геймеров во всём мире.

Сделка оценивается в 70 миллиардов долларов и дает мегакорпорации полное право собственности на культовые проекты Call of Duty, Warcraft, Diablo и многие другие.

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер подтвердил это приобретение в блоге Xbox.