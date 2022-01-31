Задержан поджигатель московской квартиры, из которой спасли девушку

Причиной пожара в жилом доме в Южном Чертаново, где двое мужчин спасли из горящей квартиры девушку, стало не короткое замыкание, а поджог.

Как выяснили следователи, его устроил 43-летний Сергей Германов, имеющий не одну судимость.

Он угрожал сжечь квартиру своей бывшей сожительницы 33-летней Анастасии Пруцковой, если она вовремя не вернется домой. В итоге он привел свою угрозу в исполнение.

В настоящий момент Германов задержан и находится на допросе у следователя, сообщает «РЕН ТВ».

По информации «112», поджигатель ранее отбывал срок в колонии за торговлю наркотиками и незаконный оборот оружия.



Ранее было опубликовано видео, запечатлевшее героический поступок двух мужчин, которые во время пожара помогли девушке перелезть в окно этажом ниже.

При тушении пожара на Дорожной улице были спасены 12 человек, включая одного ребенка. Трем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.