Названы возможные последствия жестких санкций США против России

В случае введения Белым домом жестких антироссийских санкций резко подорожают ключевые товары, сообщает обозреватель американской бизнес-газеты Quartz Тим Макдонелл.

По его словам, скорее всего, ограничительные меры коснутся крупных банков.

«Это рискованный гамбит против ключевого экспортера топлива, металлов и пшеницы, играющего решающую роль в глобальных цепочках поставок», — пишет Макдонелл.

Он объяснил, что Россия производит 43% мирового палладия, необходимого для автомобильных двигателей.

Журналист подчеркнул, что даже если санкции не коснутся перечисленных отраслей, они все равно повлияют на экспорт из страны.

Автор статьи обратил внимание, что цены на важнейшие товары из России уже сейчас намного выше, чем до пандемии. Если Вашингтон начнет санкционную войну против Москвы, инфляция ускорится с новой силой, резюмировал он.

Как писал ранее «Ридус», президент США Джо Байден пригрозил России невиданными доселе санкциями. По его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины санкции будут еще более серьезными, чем предыдущие. Одна из мер, грозящих РФ — запрет российским банкам совершать любые операции с долларами. То есть, подразумевается исключение американской валюты из российской экономической системы.