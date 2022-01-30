Во время дорожного конфликта в Москве полицейский выстрелил в водителя
- 30 января 2022, 21:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудник полиции выстрелил в водителя легкового автомобиля во время дорожного конфликта в Москве.
После инцидента полицейский предпринял попытку скрыться.
Как сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах, дорожный конфликт произошел на дублере Боровского шоссе в столице. Водитель автомобиля подрезал другую машину, после чего вышел разобраться со своим оппонентом и выстрелил в него.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан житель города Подольска 1992 года рождения, подозреваемый в данном противоправном деянии», — рассказал собеседник издания.
Он добавил, что задержанный является сотрудником одного из подразделений УМВД РФ по Подольску.
В отношении полицейского принято процессуальное решение. Назначена служебная проверка, по результатам которой мужчина будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что во время конфликта на дороге в Новошахтинске сотрудник полиции открыл стрельбу из травматического оружия и попал в несовершеннолетнюю пассажирку такси.
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