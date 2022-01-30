Депутат Европарламента назвала представителей власти Украины наркоманами

Позиция главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии, усомнившегося в готовящемся «российском вторжении», вызвала довольно резкую реакцию у депутата Европарламента Виолы фон Крамон.

Она предположила, что представители украинских властей не отдают себе отчет в том, что говорят.

«Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?» — написала политик на своей странице в Twitter, комментируя высказывание Арахамии.

Ранее он прямым текстом обвинил Запад в нагнетании паники вокруг российско-украинских отношений, заявив, что не знает «реальной причины, по которой США так делают». При этом Арахамия объяснил, что это вредит экономике республики.

В свою очередь министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию VICE News, что экономические проблемы на Украине начались из-за паники в обществе по поводу предполагаемой эскалации конфликта с Россией.

Как писал ранее «Ридус», президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, что Россия не собирается нападать на возглавляемое им государство, раскритиковал Байдена, Меркель, НАТО, Великобританию, Австралию, а также назвал российского лидера Владимира Путина мужчиной, а главу МИД РФ Сергея Лаврова — немолодым мужчиной.