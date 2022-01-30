Сотрудница телеканала «Рада» призналась в ненависти к украинскому языку

О своей ненависти к украинскому языку заявила сотрудница государственного телеканала «Рада».

Она также назвала флаг Украины «таким себе».

Запись, подтверждающая ее слова, появилась в соцсетях, сообщает 5.ua.

Как утверждает националист Сергей Стерненко, девушку зовут Полина Шишкина. Он также обвинил нынешнюю украинскую власть в том, что на государственном телеканале работают «пророссийские пропагандисты». Позицию девушки Стерненко расценил как «не странность, а закономерность».

По его мнению, в будущем будет еще немало подобных заявлений, отмечает издание.

Позднее девушка публично принесла извинения за свои высказывания, пишет «Обозреватель».

Ранее «Ридус» писал о том, что в студию украинского телеканала «Рада», освещающего деятельность парламента, ворвался экс-президент страны Петр Порошенко и устроил скандал. Инцидент произошел в прямом эфире во время выступления председателя комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Порошенко выразил свое возмущение по поводу деятельности телеканала, который, по его словам, препятствует эффективной работе депутатов, поскольку не дает возможность высказаться представителям оппозиции.