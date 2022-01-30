Врач назвал лекарства, которые помогут при «омикроне»

Поскольку легкие формы коронавирусной инфекции, в том числе омикрон-штамма, во всем мире лечатся на дому, заслуженный врач России Михаил Каган рассказал, какие лекарства нужно иметь в домашней аптечке на такой случай.

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» он посоветовал для снижения высокой температуры использовать жаропонижающие на основе парацетамола и ибупрофена. При этом с аспирином следует соблюдать осторожность.

От заложенности носа избавят сосудосуживающие спреи или капли, а также растворы для промывания носа, действие которых слабее, но побочных эффектов от них меньше, а применять их можно дольше.

Гипертонические растворы снимут отек слизистых, а для вымывания слизи и продуктов воспаления нужно использовать изотонические растворы.

Против боли в горле врач рекомендовал смягчающие средства и теплое молоко с медом. Полоскать фурацилином или другими антисептиками не нужно, отметил он.

Для профилактики лучше всего подойдут витамины D и С, приводит мнение Кагана kp.ru.

Ранее руководитель екатеринбургского филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Семенов рассказал, что после инфицирования омикрон-штаммом человек становится заразным уже через несколько часов.

Как сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, получившие бустерную дозу вакцины «Спутник лайт» в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту от заражения «омикроном».