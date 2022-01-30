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0114099

Подлинность останков царской семьи подтвердил анализ волос жены Николая II

Георгий Самсонов
Останки царской семьи

Останки царской семьи

© Семехин Анатолий/ИТАР-ТАСС

Найденные коллекционером за рубежом волосы императрицы Александры Федоровны и бабушки Николая II королевы Дании Луизы Гессен-Кассельской послужили подтверждением подлинности «екатеринбургских останков» царской семьи Романовых.

Результаты проведенных экспертиз стали известны лишь в январе, сообщил президент фонда «Поиск» (Search Foundation Inc.) Петр Сарандинаки.

В документальном фильме «Дело Романовых. Следствием установлено», премьера которого состоялась на Первом канале, он рассказал, что житель Нью-Йорка Николай Башмаков приобрел на аукционе во Флориде золотой медальон, принадлежавший Александре Федоровне. В нем Башмаков нашел за фотографией Александры Федоровны волосы.

Позднее он купил металлическую рамку с фотографией датской королевы Луизы, бабушки царя по материнской линии, и в этой рамке тоже нашел волосы.

По результатам проведенного анализа было установлено, что ДНК волос в медальоне и останков Александры Федоровны полностью идентичны, а ДНК волос, найденных в рамке, на сто процентов совпала с ДНК останков Николая II, найденными на Коптяковской дороге.

Как известно император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, а их тела вывезены за город. Место предполагаемого захоронения останков царской семьи было обнаружено в 1979 году под Екатеринбургом, в районе Старой Коптяковской дороги, однако тогда этот факт не стал достоянием общественности. При официальном вскрытии могилы, проведенном в 1991 году, были обнаружены останки девяти человек. Второе захоронение с останками еще двух человек обнаружили только в 2007 году также в Поросенковом логу.

В июле 2018 года эксперт-криминалист кандидат медицинских наук Юрий Григорьев заявил о том, что главное доказательство принадлежности «екатеринбургских останков» семье последнего императора Николая II — генетическая экспертиза — не в состоянии дать положительного результата из-за особого характера повреждений сохранившихся костей.

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Комментарии (1)

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    Владимир Владимирович Воронцовсегодня, 03:29

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    Днесь, благове́рнии лю́дие, све́тло почти́м седмери́цу честну́ю ца́рственных страстоте́рпец, Христо́ву еди́ну дома́шнюю Це́рковь: Никола́я и Алекса́ндру, Алекси́я, О́льгу, Татиа́ну, Мари́ю и Анастаси́ю. Ти́и бо, уз и страда́ний многоразли́чных не убоя́вшеся, от богобо́рных смерть и поруга́ние теле́с прия́ша и дерзнове́ние ко Го́споду в моли́тве улучи́ша. Сего́ ра́ди к ним с любо́вию возопии́м: о святи́и страстоте́рпцы, гла́су покая́ния и стена́нию наро́да на́шего вонми́те, зе́млю Росси́йскую в любви́ к Правосла́вию утверди́те, от междоусо́бныя бра́ни сохрани́те, мир ми́рови у Бо́га испроси́те и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
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