Учения ВМФ РФ перенесут в другое место, чтобы не мешать ирландским рыбакам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил перенести район запланированных на 3−8 февраля учений ВМФ России в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.

Такое решение принято в ответ на просьбы правительства Ирландии и обращения ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии.

Как сообщил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов, было решено не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов в традиционных районах промысла.

Глава дипмиссии также подчеркнул, что учения проводятся в полном соответствии с международным правом и никоим образом не угрожают Ирландии.

Как рассказал «РИА Новости» атташе посольства РФ в Ирландии Никита Исакин, Филатов встретился с делегацией производителей рыбы, которые ранее заявили, что собираются «мирно помешать» запланированным военно-морским учениям России.

После встречи с послом директор организации южных и западных производителей рыбы Ирландии Патрик Мерфи заявил агентству, что не было никаких намерений помешать российским учениям. По его словам, в организации хотели только понять, не будут ли учения угрожать их рыболовной деятельности.

Напомним, с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022», в рамках которых планируется отработать задачи по противодействию терроризму и отражению внешней агрессии.



Швейцарское ТВ воспользовалось этим случаем, чтобы объявить о переброске «огромных сил» России на границу с Украиной.

Комментируя данное заявление, МИД РФ отметил, что ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг «крайней стадии маразма».