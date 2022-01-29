СМИ сообщили об уничтожении секретного документа о взрывах во Врбетице

Чешская полиция приступила к проверке обстоятельств уничтожения секретного документа, касающегося взрывов на военных складах во Врбетице.

Как сообщает «Радио Прага», в полиции узнали о случившемся, проверяя соблюдение резиденцией президента Чехии режима работы с такого рода данными.

В донесении спецслужб, предназначенном исключительно для главы государства, якобы содержалась информация о причастности к взрывам во Врбетице агентов российской военной разведки ГРУ.

По данным издания, секретное сообщение было якобы уничтожено случайно вместе с некоторыми другими документами.

Глава президентской администрации не опроверг данную информацию, но отверг возможность того, что документ могли прочитать лица, не имеющие на это права.

Напомним, в апреле прошлого года официальная Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Из Чехии выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками спецслужб.

Россия отвергла все обвинения, выразила Чехии решительный протест и объявила 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Впоследствии правительство РФ утвердило список недружественных государств, в котором оказалось только две страны: Чехия и США.