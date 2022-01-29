МИД назвал «маразмом» сюжет ТВ Швейцарии про войска РФ у границы Украины

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали видеосюжет швейцарского телеканала SRF «Россия стягивает свои войска к границе с Украиной».

В ведомстве заявили, что ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг «крайней стадии маразма».

«Материалы один другого абсурднее», — указали в МИД РФ, обратив внимание на слова швейцарского журналиста, заявившего, что Россия якобы перебрасывает «огромные силы» на границу с Украиной.

«Делая такие громкие, пугающие западного зрителя заявления, журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям „Союзная решимость — 2022“, в которых принимают участие подразделения Восточного военного округа», — отметили в министерстве, указав на то, что кадры видеосюжета напоминают «случайную подборку видеоматериалов из Google по запросу «Россия, зима, военная техника».

«Это уже не просто непрофессионально. Это медицинский диагноз», — считают в ведомстве.

В МИД РФ также рекомендовали швейцарским журналистам обращаться к Минобороны РФ, где их ознакомят с фактурой и расскажут, что такое «проверка оборонного потенциала».

Напомним, с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022», в рамках которых планируется отработать задачи по противодействию терроризму и отражению внешней агрессии.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он рассказал о маневрах заранее, чтобы не было упреков, «что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся».

Также он назвал предстоящие учения «солидными» и добавил, что маневры были одобрены президентом России Владимиром Путиным еще в декабре прошлого года.