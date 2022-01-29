Тюменский полицейский случайно ранил человека и оставил его возле больницы

В Тюменской области майор полиции отправился в лес, чтобы пристрелять новый охотничий карабин, и случайно ранил из него человека.

После этого участковый доставил пострадавшего к больнице и оставил его на скамейке.

Как сообщает Baza, полицейский стрелял в доску, прикрепленную к дереву, и вдруг услышал какое-то движение в кустах. Подумав, что там прячется животное, майор дважды выстрелил в направлении издаваемого шума. В результате раздался человеческий крик. Подбежав к кустам, участковый обнаружил там раненого мужчину с окровавленным лицом.

Тогда стрелок позвонил другу и рассказал о случившемся. Тот подъехал в указанное место и вместе с полицейским погрузил раненого к себе в машину.

Доехав до больницы, мужчины посадили пострадавшего на скамейку у входа и уехали.

Серьезные огнестрельные ранения (с перелом черепа и ушибом мозга) заинтересовали коллег майора, в результате чего через несколько дней он был задержан. Теперь за причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Как писал ранее «Ридус», один из богатейших людей Камчатки Игорь Редькин убил на охоте человека, приняв его за медведя. В итоге Редькину предъявили обвинение в незаконной охоте.