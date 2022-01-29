В убийстве похищенной под Москвой женщины-бухгалтера заподозрили ее мужа

В убийстве похищенной в Волоколамске 34-летней женщины-бухгалтера Ольги Р. подозревается ее муж, с которым она находилась в процессе развода.

Накануне стало известно, что она не вернулась с работы и была похищена.

Вскоре похитители потребовали за нее выкуп в размере двух миллионов рублей. Молодой человек Ольги получил сообщение с ее номера: «Тввя женшинау нас готов 2 ляма ессли хочеш вилеть ее жмвой у тебя суткм деньги в черном пакет завтра скажу кудв их полржить» (орфография сохранена).

Эксперт-графолог по просьбе kp.ru изучил сообщение и предположил, что человек набирал сообщение одной рукой, под углом, показывая экран кому-то и при этом сильно нервничая.

Позднее появилась информация, что женщина была изнасилована и убита. По подозрению в совершении преступления задержали мужа убитой.



Мать Ольги Р. сообщила «РЕН ТВ», что пара прожила вместе около 11 лет. «Угроз никаких не поступало, очень положительный человек. Расстались три года назад, он ушел к другой, в новой семье у него появился ребенок. Она встречаться начала с новым кавалером месяца три назад, и была с ним счастлива», — рассказала женщина.

По данным следствия, 27 января 36-летний мужчина догнал на трассе свою жену, находившуюся за рулем, попросил ее остановиться и выйти из машины, после чего затащил в свой автомобиль и привез в хозяйственное помещение. Там он связал супругу, заклеил ей рот скотчем, изнасиловал, а затем задушил, пишет ФАН.

Подозреваемый признался в содеянном.

