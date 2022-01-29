Володин рассказал о законах, которые в феврале вступят в силу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram-канале о законах, которые вступят в силу в феврале этого года.

Во-первых, указал Володин, будет проиндексирован на 8,4% материнский капитал. Таким образом, его размер на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, а на второго — до 693,1 тысячи рублей.

«Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 миллионов сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми», — подчеркнул глава нижней палаты парламента.

Во-вторых, с 1 февраля заработает закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. «Мы обязаны поддержать граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», — обратил внимание Вячеслав Володин.

О прочих нововведениях, которые появятся в последний месяц зимы, читайте ниже.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что Россия не собирается воевать с Украиной, хотя США делают все, чтобы столкнуть два государства друг с другом.