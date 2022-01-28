В правительстве и Росстате назвали показатели смертности в 2021 году

В прошлом году значительно снизилась смертность от ряда серьезных заболеваний. Так, на 14,6% сократилось число летальных исходов, вызванных болезнями эндокринной системы, расстройством питания и нарушением обмена веществ.

На 8,9% уменьшилось количество смертей от туберкулеза всех форм, и на 1% снизилась смертность от болезней системы кровообращения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вместе с тем Голикова отметила, что эпидемия коронавируса взяла свое — из-за нее общий показатель смертности за 2021 год вырос на 15,9%, сообщает ТАСС.

По данным Росстата, в декабре 2021 года количество смертей сократилось на 11,4% по сравнению с декабрем 2020 года и на 16,2% по сравнению с ноябрем 2021 года. Число летальных исходов, вызванных COVID-19, уменьшилось на 20,5% по сравнению с декабрем 2020 года и на 37,6% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Снижение уровня смертности было зафиксировано и в первые недели января 2022 года. Голикова сообщила, что за 27 дней января смертность сократилась на 17,3% по сравнению с 27 днями декабря 2021 года.

Эксперты отмечают, что неожиданным препятствием для выхода из очередной пандемической волны стало появление нового штамма коронавируса «омикрон».