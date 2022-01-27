В Таджикистане изложили свою версию пограничного конфликта

В Душанбе заявили, что представитель Киргизии не пришел на встречу по урегулированию пограничного конфликта, после чего киргизская сторона открыла огонь по таджикским позициям.

Как сообщило агентство «Ховар» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, примерно в 17:20 (15:20 мск) группа из 50 жителей Баткенской области Киргизии принудительно остановила на мосту в районе населенного пункта Ходжаи-Ало автомобиль марки «Портер» гражданина Таджикистана, перевозившего песок и передвигавшегося по территории Таджикистана в поселок Сомониён Исфаринского района.

«С целью пресечения подобных неправомерных действий граждан Киргизии была запланирована встреча на уровне представителей местных органов власти и правоохранительных органов города Исфара Согдийской области Республики Таджикистан», — заявили в ГКНБ.

В ведомстве утверждают, что киргизская сторона на встречу не явилась, а вместо этого примерно в 18:10 (16:10 мск) со стороны киргизских пограничников был открыт огонь по мирным жителям Таджикистана.

Ранее «Ридус» писал о том, что в 19:35 (16:35 мск) обстановка на таджикско-киргизской границе ухудшилась в связи с применением оружия таджикской стороной. Уточняется, что огонь был открыт по пограничным подразделениям Киргизии. Пограничная служба киргизского государственного комитета национальной безопасности утверждает, что таджикская сторона использует минометы и гранатометы. В результате жители близлежащих киргизских населенных пунктов стали покидать свои дома.

В результате начавшейся перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана пострадали 17 человек, включая 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих и двое гражданских. С киргизской стороны — пострадали четверо. Как сообщил пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов. житель села Ходжаи Аъло был убит в собственном доме в результате попадания снаряда.

Также стало известно, что Таджикистан стягивает к границе тяжелую технику и военнослужащих.

