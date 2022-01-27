Участница «Голоса» назвала фейком обвинение в «минировании» вуза

Юная участница шоу «Голос», о причастности которой к «минированию» вуза, ранее сообщили СМИ, заявила, что эта информация не соответствует действительности.

На своей странице в Instagram она объяснила, что письмо о «минировании» пришло не с ее электронной почты.

«Такой e-mail не принадлежит и никогда мне не принадлежал», — заверила она.

По словам 17-летней певицы, реальный адрес электронной почты известен всем ее друзьям и коллегам. «Но в погоне за сенсацией некоторые СМИ не стали проверять этот факт», — подчеркнула она.

Девушка добавила, что ей очень обидно и страшно, что в цифровой век любой может стать жертвой огульных обвинений.

Она выразила надежду, что правоохранительные органы найдут настоящих виновников, и попросила журналистов воздержаться от публикации фейков.

Как писал ранее «Ридус», письмо с угрозами поступило в Московский государственный институт культуры в Химках, на первом курсе которого учится участница одного из сезонов шоу «Голос». Было установлено, что сообщение о «минировании» вуза пришло с ее электронной почты, так как адрес полностью совпадает с именем и фамилией девушки.

Правоохранители проверили здание вуза и ничего подозрительного не нашли. Не исключено, что электронный ящик певицы был взломан злоумышленниками. По данному факту проводится проверка.