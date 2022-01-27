Экс-главе Росимущества Подмосковья оплатили отдых в Сочи в качестве взятки
- 27 января 2022, 15:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Некий коммерсант оплатил отдых бывшего руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова в Сочи в размере более 250 тысяч рублей.
По версии СК, чиновник получил взятку, представлявшую собой оплату гостиничного номера на российском курорте.
Суд арестовал Пешкова на два месяца.
«Насколько известно, он отдыхал в Сочи, за отдых было заплачено порядка 258 тысяч рублей», — рассказал «РИА Новости» информированный источник.
Пешков обвиняется по статье «Получение взятки в крупном размере», которая предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.
Росимущество Подмосковья он возглавлял с августа 2019-го по декабрь 2021 года.
Ранее сообщалось, что следователи СК задержали в Москве адвоката бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе. Ее подозревают в мошенничестве.
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