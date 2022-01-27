найти ×
   
  • USD 0.00
    78.95
  • EUR -0.68
    88.47
СохранитьСохранено0
×

001414

Экс-главе Росимущества Подмосковья оплатили отдых в Сочи в качестве взятки

Георгий Самсонов
Человек в наручниках.

Человек в наручниках.

© pixabay.com

Некий коммерсант оплатил отдых бывшего руководителя управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова в Сочи в размере более 250 тысяч рублей.

По версии СК, чиновник получил взятку, представлявшую собой оплату гостиничного номера на российском курорте.

Суд арестовал Пешкова на два месяца.

«Насколько известно, он отдыхал в Сочи, за отдых было заплачено порядка 258 тысяч рублей», — рассказал «РИА Новости» информированный источник.

Пешков обвиняется по статье «Получение взятки в крупном размере», которая предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Росимущество Подмосковья он возглавлял с августа 2019-го по декабрь 2021 года.

Ранее сообщалось, что следователи СК задержали в Москве адвоката бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе. Ее подозревают в мошенничестве.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)