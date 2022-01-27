Определен перечень социально значимых ресурсов, за которые не нужно платить

Правительственная комиссия определила социально значимые сайты, доступ к которым операторы связи обязаны будут предоставлять россиянам бесплатно.



В перечень таких ресурсов вошли портал «Госуслуги», социальная сеть «Вконтакте», более 35 тысяч страниц различных госорганов, порядка 150 тысяч пабликов, посвященных благотворительности, страницы культурных и образовательных проектов, а также сайты всевозможных волонтерских движений.

Список бесплатных онлайн-платформ может быть расширен, если постоянная комиссия решит, что тот или иной ресурс соответствует утвержденным критериям.

«Идея дать к социально значимым ресурсам бесплатный доступ в принципе революционна, и Россия в этом вопросе значительно впереди других стран, которые обязуются обеспечивать неотъемлемое право своих граждан на интернет. На мой взгляд, и портал „Госуслуги“, и соцсеть „ВКонтакте“, представляющая собой целую инфраструктуру сервисов, — закономерный выбор. И именно они смогут обеспечить операторам выгоду от предоставления бесплатного доступа: ведь возрастет вовлеченность пользователей, использование сервисов, интернет-культура в целом», — считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Соцсеть «ВКонтакте» является не только удобным сервисом для общения россиян между собой, но и надежным каналом связи с органами власти, добавил заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«На портале зарегистрировано почти 40 тысяч страниц различных госорганов и бюджетных учреждений. Их число, я уверен, будет только увеличиваться. Формат оперативного общения граждан и власти практически в режиме реального времени реально востребован, поэтому доступ к нему должен быть свободным и беспрепятственным, в независимости от того, где человек находится и сколько денег у него на счету», — отметил эксперт.



Бесплатный доступ к основным интернет-сайтам — это «настоящий драйвер развития отечественной IT-отрасли», уверен депутат Госдумы РФ Артем Кирьянов.

«В совокупности это приведет к увеличению абонентской базы операторов и даже поспособствует росту их дохода — ведь пользователи, получая выгоды от бесплатного доступа, могут заинтересоваться и платными сервисами, став их клиентами», — пояснил эксперт.

Ранее Минцифры обновило требование к социально значимым сайтам, теперь пользователи смогут смотреть на данных ресурсах видео, даже если у них нулевой баланс.

Работа над проектом по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам началась в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. Проект оказался очень востребованным среди россиян: во время проведения соответствующего эксперимента бесплатным доступом к социально значимым информационным ресурсам воспользовались более 1 миллиона уникальных пользователей.