«Меньше есть надо»: депутат Мосгордумы обругала грузного пациента больницы

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина оскорбила тучного пациента 29-й московской больницы имени Баумана.

Неделю назад в больнице № 29 произошла возмутительная история. Ее рассказал «Ридусу» журналист Александр Евдокимов, который до недавнего времени проходил лечение в этой клинике.

Пациент кардиологического отделения весом около 200 килограммов упал ночью на пол, а самостоятельно встать, увы, не смог. Мужчина просил медперсонал о помощи, однако работникам больницы было на него наплевать. Человек пролежал на полу до утра.

«Фамилия этого пациента Белый, имени не знаю. Он стирал подгузник и возвращался обратно к койке. Была ночь. Мужчина, видимо, за что-то зацепился и упал. Просил о помощи… Но медики помощи не оказывали. Кто-то из них потребовал от пациента тысячу рублей за то, чтобы тот смог опять оказаться на койке… Наличных денег у пациента не нашлось», — говорит Евдокимов.

«Соседи Белого по палате хотели вроде как скинуться, но что-то не задалось. Утром нашелся молодой медбрат из отделения хирургии. Его зовут Сергей. Фамилии этого парня я не знаю… Он бесплатно поднял человека на койку. Потихоньку… Сначала одну ногу, потом руку и так далее… Таких людей, как этот Сергей, надо, я думаю, награждать. Они сохраняют в себе человечность, несмотря на всю эту чудовищную черствость, что нас всех окружает», — заключил Александр.

Евдокимов вкратце изложил ситуацию с грузным пациентом на личной странице в Facebook. Одной из первых на пост журналиста отреагировала депутат Метлина.

«Этот человек, когда он годами наедал такой вес, он о чем думал? И почему ты взываешь к нашей совести, а не к его? Я только что вернулась из санатория — как же и сколько же едят дорогие россияне», — написала она в комментариях.

Реплика Наталии Метлиной пришлась, как ни странно, по вкусу экс-кандидату в депутаты Госдумы от КПРФ Анастасии Удальцовой. После она спросила Евдокимова, не нужно ли «скинуться». При этом свой вопрос Удальцова сопроводила смайлом.



Подписчица Александра Марья Марусенко напомнила Наталии Метлиной, что лишний вес бывает не только от переедания, но и от целого ряда серьезных эндокринных заболеваний. А Евдокимов добавил, что причины, по которым человек весит 200 килограммов, в данном случае не имеют значения. Делить людей по весу, цвету глаз или форме носа в принципе неприемлемо, если, конечно, речь не идет о нацистской Германии, отметил Евдокимов.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что чиновников и прочих государственных деятелей следует «выметать из органов управления», если они позволяют себе хамское поведение в отношении простых россиян.

Напомним, в 2020 году Госдумой был принят закон о введении административных штрафов до 150 тысяч рублей для госслужащих за оскорбление граждан.