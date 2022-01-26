Детские омбудсмены со всей России обсудят тему подросткового воспитания

Тема подросткового воспитания станет одной из центральных на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка, который состоится в среду, 26 января. Об этом сообщила федеральный детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Речь пойдет о работе с трудными подростками, травле в школе, а еще мы поговорим об альтернативе колониям для подростков-правонарушителей. Чужих детей не бывает, от нашей внимательности часто зависит жизнь и безопасность ребенка», — сказала она.

Также уполномоченные обсудят проблемы детей-инвалидов. По словам Львовой-Беловой, необходимо разработать «дорожную карту с инфраструктурой и ресурсами для каждой семьи, у которой рождается ребенок с инвалидностью».

«Чтобы семья понимала, где и что искать», — заключила уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ в интервью «Российской газете».



Съезд детских омбудсменов продлится два дня. В нем примут участие не только уполномоченные со всей страны, но и министры, эксперты, чиновники. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.