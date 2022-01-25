Губернаторы «новой волны» рассказали, как они прыгали со скалы

Выпускники Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС — так называемой «школы губернаторов» — поделились воспоминаниями о самых ярких моментах обучения.

Главе Амурской области Василию Орлову больше всего запомнился экстремальный тур в Сочи, когда учащиеся «школы губернаторов» прошли, как он выразился, «горный маршрут по реке» и даже «прыгнули со скалы».

«Очень сильно сдружились и до сих пор общаемся с другими участниками „школы губернаторов“ после тимбилдинга в Сочи. Это очень помогает в работе, потому что многие вопросы, особенно по каким-то министерствам, где работают выпускники нашего второго потока, решаются по-товарищески», — отметил Орлов.

«Для меня тоже самым ярким воспоминанием стали выездные форматы обучения. Широко известное испытание — прыжок со скалы, который действительно сплачивает, превращает людей, которые работают с тобой, в по-настоящему близких профессионалов, на которых можно положиться. С этими людьми меня связывает нечто большее, чем деловые контакты или знакомства», — заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Глава Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание на то, что «большая часть мероприятий в „школе губернаторов“ была направлена на командообразование».

«Благодаря этому управленческие задачи на горизонтальном и даже вертикальном уровне решаются быстрее и эффективнее, так как выпускники мыслят в одной системе координат и приоритетов», — подчеркнул он.

Развожаев добавил, что «уметь учиться» — самая важная компетенция в современном мире. «Сегодня, получая базовое образование, нужно быть готовым, что изучать новое современному специалисту будет необходимо на всем профессиональном пути», — заключил губернатор Севастополя.

Напомним, глав регионов, которые прошли обучение в Высшей школе государственного управления РАНХиГС, называют губернаторами «новой волны», поскольку программа ВШГУ призвана кардинально обновить облик российского истеблишмента. Как указано в пресс-релизе, «во главу угла становятся не просто новые лица, а новые лица с принципиально другим уровнем подготовки». К управлению регионами приходят политики, ориентированные на «постоянное повышение собственной квалификации и профессиональной эффективности».