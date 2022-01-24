В бундестаге выступили за партнерство Германии и России

Правительство Германии должно стремиться к партнерству с Россией, считает депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте.

Комментируя статью в The Wall Street Journal (WSJ), он напомнил, что власти ФРГ поддерживают санкции ЕС против России, тормозят «Северный поток — 2» и распространяют однобокую антироссийскую пропаганду.

По мнению Нольте, правительство Германии не должно становиться еще более конфронтационным, а должно стремиться к германо-российскому партнерству.

Депутат также объяснил, что Германия отказывается поставлять Украине оружие из-за того, что является одной из стран с «самыми строгими законами в мире».

«Урок Второй мировой войны — это мир и партнерство с Россией. Дипломатия вместо военных угроз. И объективный взгляд на реальность, а не попытки изображать Россию „врагом“», — подчеркнул Нольте в беседе с газетой «Известия».

В статье, опубликованной в американском издании, утверждалось, что Германия перестала быть надежным партнером США, сделав выбор в пользу собственных интересов. В качестве примера приводилось нежелание Берлина поставлять оружие Киеву и расхождение с Вашингтоном во мнении касательно газопровода «Северный поток — 2».

Как писал ранее «Ридус», министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что поставки оружия не помогут Украине урегулировать конфликт в Донбассе. Вместо вооружений Украина в ближайшее время получит от Германии полностью укомплектованный мобильный полевой госпиталь.