Двум российским исполнителям закрыли въезд в Литву

Звезда российской эстрады Наташа Королева и певец Хабиб Шарипов не смогут попасть на территорию Литвы до 21 января 2027 года.

По информации LRT, такое решение принял департамент миграции при МВД Литвы.

С просьбой запретить въезд в страну двум российским исполнителям обратились в ведомство председатель комитета Сейма страны по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис.

Они напомнили, что Королева и Шарипов выступали в Крыму, и потребовали, чтобы в министерстве оценили идеологическую составляющую их будущих концертов в Литве. Кроме того, литовские политики попросили объявить российских артистов нежелательными персонами в республике.

Шарипов сообщил на своей странице в Instagram, что он собирался вылететь на концерт в Литву, но его не пустили на самолет до Вильнюса при пересадке в Хельсинки. По словам Хабиба, у него были разрешение от литовского Минкульта и виза на въезд.

Как отмечает ФАН, у Наташи Королевой помимо концертов есть еще один способ заработка. Например, она готова пообщаться с поклонником за 30 тысяч рублей.

Ранее «Ридус» писал о том, что Литва запретила въезд Филиппу Киркорову на пять лет якобы за то, что певец публично неоднократно оправдывал «оккупацию Крыма» и тем самым «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».