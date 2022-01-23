Мирная манифестация в Брюсселе закончилась погромами

Проходившая в Брюсселе общеевропейская манифестация в Брюсселе против санитарных ограничений закончилась погромами в Европейском квартале и на прилегающих улицах бельгийской столицы.

Манифестанты разбили витрины магазинов и стекла ряда зданий институтов ЕС, подожгли несколько автомобилей и мусорные контейнеры.

По данным полиции, пострадали до десяти человек, несколько десятков задержаны. Всего же в акции протеста приняли участие свыше 50 тысяч человек.

Митингующие подписали манифест об отставке правительства, которое, по их мнению, нарушило конституцию страны.

Как отмечает ТАСС, с ноября прошлого года это уже пятая подобная манифестация в Брюсселе. При этом каждая из них сопровождалась беспорядками разной степени интенсивности.

На этот раз после завершения акции в парке Пятидесятилетия около Европейского квартала ее участники в количестве до тысячи человек начали забрасывать полицейских петардами и бутылками. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Затем протестующие разбились на группы и стали громить на окрестных улицах витрины магазинов и автомобили.

Для наведения порядка полиции понадобилось около полутора часов. В центр города были введены спецподразделения, появилась полицейская бронетехника, в небе барражировал вертолет.