Жители села стали сами отстреливать собак после гибели ребенка

В селе Домна в Забайкальском крае, где бродячие собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку, местные жители начали самостоятельно отстреливать бездомных псов.

«В Домне вот сейчас пошли на отстрел собак. Обычные люди», — приводит «Чита.ру» слова одного из сельчан.

Еще одна местная жительница рассказала, что слышала выстрелы. «Вышла поехать на такси до администрации, услышала, что стреляли, забежала обратно в подъезд, пока такси не приехало».

В местных СМИ также появилась информация об отстреле животных. «Местные мужики рассвирепели и отстреливают собак. Лай слышен и сейчас», — говорится в одном из сообщений.

Как отмечает газета «Взгляд», в «Единой России» потребовали наказать чиновников из-за гибели девочки от бродячих собак в Забайкалье. Свои рекомендации по решению этой проблемы также дали читатели издания.

Совершенно разумный контроль за бродячими собаками был в СССР. И не было никакой проблемы с бродячими собаками, она решалась мгновенно. В маленьких населённых пунктах эту проблему решали общества и коллективы охотников, просто отстреливая бродячих псов по письму местной администрации. Это разумно. Необходимо брать советский опыт и привносить его в современную Россию;

В нашей стране пока победит здравый смысл, куча людей на тот свет отправится;

Надо бродячих и вороватых чиновников кастрировать и изолировать от общества.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером жители Домны собрались на стихийный митинг у здания местной администрации. В село приехал губернатор Забайкалья Александр Осипов, которому рассказали, что проблема с бродячими животными давняя, но местные власти никак ее не решают.

Осипов пообещал обратиться в Госдуму и правительство с просьбой изменить закон об ответственном обращении с животными. Он заверил жителей села, что животных с улиц уберут, а для детей организуют автобус для безопасной поездки в школу.