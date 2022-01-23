В Набережных Челнах водитель отказался пропускать скорую с ребенком

Житель Набережных Челнов не захотел убрать свою машину, чтобы пропустить скорую с больным ребенком.

Автомобиль не мог сдать назад, так как его сносило на другие машины из-за большого количества снега, скопившегося во дворе.

В итоге родителям ребенка пришлось вызывать другую бригаду. К счастью ребенка удалось спасти, хотя из-за упрямства несговорчивого жителя дома был потерян целый час.

Об инциденте, произошедшем накануне около пяти часов утра, рассказала соседка этого молодого человека. По ее словам, он в довольно агрессивной форме выразил свой отказ, но объяснять причин не стал.

На опубликованных в Instagram кадрах видно, как мужчина угрожает отцу больного мальчика полицией, если тот не перестанет просить его переставить автомобиль.

Как сообщил «360» адвокат Сергей Радько, этот жилец дома не получит никакого наказания за свой отказ переставлять машину.

По словам юриста, наказание за невыполнение требования уступить дорогу спецтехнике наступает только в указанных в ПДД случаях: водитель не должен начинать, либо не продолжать движение, либо не совершать маневров в момент управления автомобилем.

«Нет обязанности выйти из дома и убрать автомобиль перед спецтехникой. Нарушения в его действиях нет. Формально, если машина была припаркована неправильно и мешала проезду других автомобилей, ее можно эвакуировать и выписать штраф владельцу», — объяснил Радько в интервью телеканалу.

Ранее «Ридус» писал о том, что сотрудникам бригады скорой помощи пришлось пешком идти через всю парковку за женщиной, которой стало плохо, а затем вести ее обратно. Дело в том, что возле Центрального универмага Симферополя охранник отказался поднять шлагбаум и пропустить машину.