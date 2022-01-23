Умерла чемпионка московской Олимпиады Кетеван Лосаберидзе
- 23 января 2022, 15:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В возрасте 72 лет скончалась чемпионка московской Олимпиады-1980 в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе.
Об этом сообщил НОК Грузии.
Как отмечает газета «Взгляд», эта прославленная грузинская спортсменка была первой и единственной обладательницей олимпийского золота в стрельбе из лука в истории советского спорта.
Кроме того, она неоднократно побеждала на европейских и мировых первенствах.
В 2002—2005 годах Кетеван Лосаберидзе возглавляла грузинскую Федерацию стрельбы из лука, пишет издание.
В начале нынешнего года в Австралии умер другой знаменитый спортсмен из Грузии Виктор Санеев, ставший чемпионом трех Олимпиад в тройном прыжке.
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