Умерла чемпионка московской Олимпиады Кетеван Лосаберидзе

В возрасте 72 лет скончалась чемпионка московской Олимпиады-1980 в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе.

Об этом сообщил НОК Грузии.

Как отмечает газета «Взгляд», эта прославленная грузинская спортсменка была первой и единственной обладательницей олимпийского золота в стрельбе из лука в истории советского спорта.

Кроме того, она неоднократно побеждала на европейских и мировых первенствах.

В 2002—2005 годах Кетеван Лосаберидзе возглавляла грузинскую Федерацию стрельбы из лука, пишет издание.

В начале нынешнего года в Австралии умер другой знаменитый спортсмен из Грузии Виктор Санеев, ставший чемпионом трех Олимпиад в тройном прыжке.