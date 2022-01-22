Эксперт: количество страниц госорганов в соцсетях будет расти

Количество аккаунтов российских госорганов в социальных сетях будет расти, поскольку интернет-платформы — это «хороший коммуникационный мост между властью и обществом». Такое мнение высказал в интервью «Ридусу» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Отечественные соцсети стали важным инструментом для решения повседневных задач. Это и обратная связь, и информирование населения. Уже сейчас в социальной сети „Вконтакте“ зарегистрировано почти 40 тысяч страниц всевозможных государственных органов, а в „Одноклассниках“ — более 14 тысяч аккаунтов», — заявил Данюк.

Эксперт отметил, что социальные сети стали неким «единым окном», где можно получить «определенный набор госуслуг, минуя бюрократическую машину».

«Кроме того, не нужно искать официальный сайт по всему интернету. Тем более, в Сети много мошенников, которые маскируют свои сайты под порталы государственных органов. В соцсетях аккаунты госорганов проходят обязательную верификацию. Им присваивается специальная метка, свидетельствующая о надежности страницы. Также взаимодействие через соцсети незаменимо в условиях пандемии коронавируса, когда надо держать социальную дистанцию. Такой подход помогает сохранять здоровье граждан», — подчеркнул Никита Данюк.

Еще один плюс взаимодействия через социальные сети — сегментация контента по темам, отметил в беседе с «Ридусом» заместитель генерального директора «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

«Если вы хотите получать информацию о детской секции, в которой занимается ваш ребенок, подписывайтесь на ее паблик. Если вам важно знать, чем занят глава города, можно подписаться на паблик мэрии или на личную страничку чиновника. А главное — существует возможность задать вопрос, в том числе и пожаловаться, и получить ответ от официального ведомства. „Диалог“ с 2018 года внедряет систему „Инцидент“, и если вы пожалуетесь в комментариях на невывезенный мусор или сломанную скамейку, то проблему, если она решаемая, должны устранить в течение нескольких дней», — сказал Цепелев.

Правда, к сожалению, пока не все органы власти умеют вести страницы в социальных сетях, посетовал наш собеседник.

«Качество контента оставляет порой желать лучшего. Но госпаблики нужно развивать, у нас нет выбора: когда мы говорим о сети пабликов по всей стране, то это уже часть инфраструктуры и даже кибербезопасности нашего государства», — резюмировал Андрей Цепелев.

Никита Данюк напомнил, что в 2021 году Россия вошла в первую десятку рейтинга агентства НКР, оценивающего качество и доступность интернета. По его словам, главную роль в этом сыграл высокий Индекс развития электронного правительства (EGDI) ООН. А согласно другому исследованию, подготовленному АНО «Диалог» в 2021 году, Россия находится на 27 строчке в рейтинге государств по уровню цифровизации, опережая Китай и Швейцарию, заключил эксперт.

