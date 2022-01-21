Эксперты оценили работу Минцифры над новым пакетом мер поддержки IT-отрасли

Минцифры РФ начало обсуждение с представителями профессионального сообщества третьего пакета мер поддержки российских IT-компаний.

«Есть идеи разные, мы собираем предложения», — отметил заместитель главы ведомства Максим Паршин.

В рамках третьего пакета планируется обязать работающие в России иностранные IT-корпорации отчислять часть выручки в фонд универсальной услуги, из которого финансируется программа устранения цифрового неравенства в стране.

Также предполагается введение льготного кредитования на покупку российского оборудования, инвестиционного налогового вычета, механизма СЗПК для цифровых предприятий (механизм гарантирует неизменность условий реализации инвестиционных проектов — прим. ред.) и снижение платы за радиочастотный спектр.



Кроме того, Минцфиры планирует разработать методику оценки финансовых убытков операторов связи. Речь, в частности, идет о потерях от реализации проекта «Доступный интернет», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники в министерстве.

Руководство России поставило задачу добиться того, чтобы отечественные IT-компании были конкурентоспособными на мировом рынке. Поэтому третий пакет мер поддержки — это «вполне ожидаемые действия со стороны правительства», подчеркнул в интервью «Ридусу» заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

«Для того, чтобы наша IT-отрасль оказалась в числе лидеров, есть все кадровые и технологические предпосылки. При этом, я думаю, что третий пакет, который еще называют телеком-пакетом, наверняка не последний», — заявил депутат.

Он обратил внимание на важность наличия стабильного интернета на всей территории России. По словам Кирьянова, в период пандемии коронавируса, когда многие люди вынуждены были учиться и работать удаленно, «вскрылись некоторые недоработки в сфере цифровизации».

«Выяснилось, что стабильный интернет у нас имеется далеко не везде. Например, определенные трудности наблюдаются малых городах и селах. Таким образом, разработка методики оценки финансовых убытков операторов связи — одно из приоритетных направлений», — заключил народный избранник.

«Потенциал у третьего пакета мер огромный. Главное, чтобы меры были реализованы, а не остались на бумаге», — добавил во время беседы с «Ридусом» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Эксперт полагает, что развитие цифровых сервисов — залог будущего процветания России. «Однако, и РАЭК неоднократно на это указывал, до последнего времени недоставало стимулирующих регуляторных мер. А потому наша ассоциация позитивно воспринимает новый пакет мер, направленный на стимулирование телеком-отрасли», — резюмировал Плуготаренко.

Итогом первого пакета мер поддержки IT-отрасли стало снижение налога на прибыль для IT-компаний с 20% до 3%. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, это позволило предприятиям сэкономить десятки миллиардов рублей.

Второй пакет — дополнительные преференции для российской IT-отрасли. Он включает в себя 62 мероприятия, которые направлены на стимулирование импортозамещения и продвижение отечественных цифровых разработок на зарубежных рынках.