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В Госдуме придумали, чем занять россиян, которые находятся на карантине

Эдуард Футурье
Депутат Госдумы Александр Мажуга.

Депутат Госдумы Александр Мажуга.

© er.ru

Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга (фракция «Единой России») предложил организовать онлайн-курсы дополнительного образования для людей, которые находятся на карантине в связи с пандемией коронавируса.

«Такая мера позволит поддержать соотечественников в непростой период и, безусловно, повысит популярность высшей школы в нашей стране, а также будет способствовать повышению уровня образования и расширения кругозора для людей разных возрастных групп», — указал парламентарий в письме, которое он направил главе Министерства науки и высшего образования.

По мнению Мажуги, наибольший интерес у россиян могут вызвать курсы по кулинарии и ландшафтному дизайну, сообщает пресс-служба «Единой России».

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