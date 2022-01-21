В Госдуме придумали, чем занять россиян, которые находятся на карантине

Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга (фракция «Единой России») предложил организовать онлайн-курсы дополнительного образования для людей, которые находятся на карантине в связи с пандемией коронавируса.

«Такая мера позволит поддержать соотечественников в непростой период и, безусловно, повысит популярность высшей школы в нашей стране, а также будет способствовать повышению уровня образования и расширения кругозора для людей разных возрастных групп», — указал парламентарий в письме, которое он направил главе Министерства науки и высшего образования.

По мнению Мажуги, наибольший интерес у россиян могут вызвать курсы по кулинарии и ландшафтному дизайну, сообщает пресс-служба «Единой России».