Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что не боится санкций США, которые могут быть введены в отношении нее.

«С иронией наблюдая за всей этой заокеанской уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать», — приводит слова Памфиловой «РИА Новости».

Ранее представители Конгресса Соединенных Штатов предложили ввести санкции против ряда российских чиновников. Речь идет о премьер-министре РФ Михаиле Мишустине, пресс-секретаре главы государства Дмитрии Пескове, мэре Москвы Сергее Собянине, главе Минздрава Михаиле Мурашко, руководителе Администрации Президента Антоне Вайно, первом заместителе руководителя Администрации Президента Сергее Кириенко и председателе ЦИК Элле Памфиловой.