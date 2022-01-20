Бабиков победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки, проходившей на 7-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Он не допустил ни одного промаха на всех четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию в 20 километров за 49 минут 46,8 секунды.

Ранее Бабиков только один раз добивался подобного успеха. В сезоне-2016/17 он выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Всего же за свою спортивную карьеру биатлонист трижды поднимался на подиум на этих соревнованиях.

На Олимпийские игры в Пекине Бабиков отправится в качестве запасного.

Неплохо выступили в индивидуальной гонке в Антхольце еще два россиянина: третье место занял Карим Халили, а седьмым финишировал Александр Логинов, отмечает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге победу в мужской эстафетной гонке одержали российские биатлонисты. В составе команды бежали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. До этого российские биатлонистки завоевали бронзу в женской эстафетной гонке

