Бабиков победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону
- 20 января 2022, 17:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки, проходившей на 7-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Он не допустил ни одного промаха на всех четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию в 20 километров за 49 минут 46,8 секунды.
Ранее Бабиков только один раз добивался подобного успеха. В сезоне-2016/17 он выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Всего же за свою спортивную карьеру биатлонист трижды поднимался на подиум на этих соревнованиях.
На Олимпийские игры в Пекине Бабиков отправится в качестве запасного.
Неплохо выступили в индивидуальной гонке в Антхольце еще два россиянина: третье место занял Карим Халили, а седьмым финишировал Александр Логинов, отмечает газета «Известия».
Ранее сообщалось, что на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге победу в мужской эстафетной гонке одержали российские биатлонисты. В составе команды бежали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. До этого российские биатлонистки завоевали бронзу в женской эстафетной гонке
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